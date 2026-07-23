G8 2001, i giorni amari di Genova, il libro di Donatella Alfonso per non dimenticare

La consigliera comunale e scrittrice Donatella Alfonso, intervistata da Telenord, ripercorre ed attualizza i tragici fatti accaduti a Genova durante il G8 del 2001. Tra ricordi e aneddoti, il libro "G8 2001, i giorni amari di Genova", consente di interpretare le posizioni del tempo, le finalità dei vari comportamenti, e le cause che hanno portato a vedere degenerare nelle strade quell'accesa contrapposizione tra manifestanti e forze dell'ordine. Mentre i grandi della terra ignoravano il dramma per confrontarsi su visioni politiche fuori dal tempo.

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