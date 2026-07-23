Legge elettorale, alleanze e tenuta delle coalizioni. La posizione dell'europarlamentare Scuderi (Avs)
di Claudio Baffico
L'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, intervistata da Telenord, ripercorre il momento di difficoltà accusato dalla coalizione di centrodestra in occasione della votazione alla Camera della nuova legge elettorale. Un accenno anche alle possibili conseguenze relative alla crescita di Futuro Nazionale del generale Vannacci, e alla tenuta del Campo Largo, con l'incognita "politica internazionale" che non sembra preoccupare l'europarlamentare, che vede maggiori divisioni sul fronte opposto.
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