Sampierdarena, cittadini preoccupati per il degrado, Rossi (Lega): "Esercito nelle strade e taser alla polizia locale, prime soluzioni"
di Stefano Rissetto
Aggressioni, risse, atti di criminalità e situazioni di degrado alimentano la preoccupazione di residenti, commercianti e comitati di quartiere
Sampierdarena torna al centro del dibattito sulla sicurezza dopo una serie di episodi di violenza e situazioni di degrado che hanno alimentato la preoccupazione tra i cittadini. Residenti e commercianti segnalano da tempo difficoltà legate alla vivibilità del quartiere, chiedendo maggiore attenzione, controlli più capillari e interventi concreti per contrastare fenomeni di criminalità e insicurezza.
A Liguria Live approfondisce la situazione di Sampierdarena Davide Rossi, capogruppo della Lega nel Municipio Centro Ovest, che porta all'attenzione alcune proposte per affrontare l'emergenza sicurezza, tra cui una maggiore presenza dell'esercito nelle strade e l'introduzione del taser in dotazione alla polizia locale. Un confronto sulle criticità del territorio, sulle richieste dei cittadini e sulle possibili soluzioni per restituire tranquillità a uno dei quartieri più importanti di Genova.
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