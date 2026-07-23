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Fermata di Terralba, Salis replica a Scajola: "Attacca una decisione dell'ex sindaco Bucci, noi siamo a favore"

di Redazione

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Fermata di Terralba, Salis replica a Scajola: "Attacca una decisione dell'ex sindaco Bucci, noi siamo a favore"
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GENOVA - «L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, attacca l’amministrazione comunale di Genova per una decisione assunta nel 2023 dall’allora sindaco Marco Bucci, oggi presidente della Regione Liguria. La nostra giunta, al contrario, è favorevole alla realizzazione della fermata di Terralba. In questo momento, infatti, risulta definanziato il secondo lotto della tratta Brignole-Martinez e non sono stati finanziati ulteriori tratti della metropolitana verso San Martino e verso levante».

Così in una nota la sindaca di Genova, Silvia Salis, replica all’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola.


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