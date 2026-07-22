Politica

Genova, tensioni nel Levante, Calisi: "Servono più controlli e una rinnovata consapevolezza civica"

di Stefano Rissetto

Un confronto sui temi della sicurezza, della convivenza e della partecipazione attiva, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete

2273 - Telenord.settimolink.it

Nel corso di un intervento a Liguria Live a Telenord, il consigliere municipale Giovanni Calisi affronta il tema delle tensioni e degli episodi di degrado che interessano il Levante genovese.

Analizzando le criticità del territorio, Calisi sottolinea la necessità di rafforzare i controlli da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine, evidenziando al tempo stesso l'importanza di promuovere una maggiore consapevolezza civica tra i cittadini. Un confronto sui temi della sicurezza, della convivenza e della partecipazione attiva, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nei quartieri.

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