Quel che resta del G8, venticinque anni dopo, Donatella Alfonso a Telenord: "Lezione da non dimenticare"

A venticinque anni dal G8 di Genova, uno degli eventi più significativi e controversi della storia recente italiana, la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso ripercorre ai microfoni di Liguria Live su Telenord i giorni del luglio 2001, intrecciando ricordi personali, esperienza professionale e riflessioni sul loro significato ancora oggi. Dalla cronaca delle manifestazioni e degli scontri al clima che si respirava in città, fino alle conseguenze politiche, sociali e culturali di quei fatti, la sua testimonianza offre un contributo prezioso per comprendere l'eredità del G8.

L'intervista non si limita a rievocare il passato, ma propone anche un confronto con il presente, interrogandosi su come siano cambiati il rapporto tra istituzioni e cittadini, il ruolo dell'informazione e il valore della memoria collettiva. Un racconto che invita a guardare al futuro senza dimenticare una delle pagine più complesse della storia di Genova e dell'Italia contemporanea.

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