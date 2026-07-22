Mare ed escursioni, la vocazione turistica di Nervi, Gaggero: "Patrimonio da tutelare e valorizzare"
di Stefano Rissetto
Un confronto sulle opportunità e sulle sfide che attendono Nervi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità
Nervi si conferma una delle principali porte d'accesso al turismo del Levante genovese, grazie al suo patrimonio naturalistico, al mare, ai parchi storici e ai percorsi escursionistici che ogni anno attirano residenti e visitatori. Ai microfoni di Telenord, la consigliera municipale Laura Gaggero racconta le potenzialità del quartiere, soffermandosi sulle risorse che ne fanno una delle mete più apprezzate della città.
Nel corso dell'intervento a Liguria Live, la Gaggero evidenzia l'importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio attraverso interventi mirati, una manutenzione costante e una programmazione capace di coniugare sviluppo turistico, sostenibilità e qualità della vita per i cittadini. Un confronto sulle opportunità e sulle sfide che attendono Nervi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità e renderla sempre più attrattiva per un turismo attento al territorio e alle sue eccellenze.
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