Mare ed escursioni, la vocazione turistica di Nervi, Gaggero: "Patrimonio da tutelare e valorizzare"

Nervi si conferma una delle principali porte d'accesso al turismo del Levante genovese, grazie al suo patrimonio naturalistico, al mare, ai parchi storici e ai percorsi escursionistici che ogni anno attirano residenti e visitatori. Ai microfoni di Telenord, la consigliera municipale Laura Gaggero racconta le potenzialità del quartiere, soffermandosi sulle risorse che ne fanno una delle mete più apprezzate della città.





Nel corso dell'intervento a Liguria Live, la Gaggero evidenzia l'importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio attraverso interventi mirati, una manutenzione costante e una programmazione capace di coniugare sviluppo turistico, sostenibilità e qualità della vita per i cittadini. Un confronto sulle opportunità e sulle sfide che attendono Nervi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità e renderla sempre più attrattiva per un turismo attento al territorio e alle sue eccellenze.

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