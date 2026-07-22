Scajola a Telenord: "Sulla stazione di Terralba, pronti a riaprire il tavolo con Rfi se il Comune avesse cambiato idea"

Botta e risposta tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola in merito alla stazione della metropolitana di Terralba. Queste le parole della prima cittadina prima della conferenza stampa della giunta itinerante che si è tenuta in Bassa Valbisagno: "Noi non solo non ne sappiamo nulla, ma non abbiamo nessuna contrarietà, anzi, riteniamo che sia necessaria. Quindi non so l'assessore Scajola da dove abbia preso questa notizia. Quindi iniziamo con una smentita, così poi possiamo passare agli argomenti di oggi".

"Quanto ho dichiarato ieri nell'aula consiliare, in risposta al consigliere Pastorino, corrisponde a quanto presente negli atti. In data 29 maggio 2023 il Comune di Genova, a seguito di un incontro tecnico con Regione Liguria e RFI come riportato su verbale sottoscritto, escludeva, di fatto, l'inserimento di una fermata ferroviaria in prossimità di piazza Terralba, considerata la realizzazione della nuova fermata metropolitana Martinez. La metropolitana stessa infatti prevedeva l'estensione fino a Martinez ed eventualmente a Terralba verso levante, così come in Valpolcevera raggiungerà le fermate di Canepari ed eventualmente Pallavicini".

Si esprime così l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel replicare alla sindaca di Genova Silvia Salis sulla possibile realizzazione della stazione ferroviaria di Terralba.

"Nel frattempo, è cambiata l'amministrazione comunale, ma nessuno ha chiesto a Regione Liguria di modificare qualcosa o di rivedere quanto emerso dal verbale del maggio 2023 che, a oggi, continua a essere l'atto che fa fede – prosegue l'assessore regionale Scajola-. A marzo del 2026 è stato poi firmato un Accordo Quadro tra Regione Liguria e RFI che ha dato seguito alla volontà del Comune di Genova, recependo quanto suddetto. Spiace che la sindaca Salis non sia stata correttamente informata dagli uffici comunali, ma quanto detto ieri è la semplice verità dei fatti e degli atti. Nonostante ciò, Regione Liguria è sempre disponibile con tutte le amministrazioni comunali. Se emergesse dunque una posizione diversa da quella attuale, saremmo pronti a riaprire il tavolo con RFI per tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso".

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