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Centrodestra, Bucci e Campora svelano nome e simbolo del nuovo movimento civico

di Redazione

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Centrodestra, Bucci e Campora svelano nome e simbolo del nuovo movimento civico
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Domani, giovedì 23 luglio alle ore 18.00 al 24esimo piano di Via San Vincenzo 2 a Genova, si svolgerà la presentazione del nuovo movimento civico regionale di centrodestra.

Interverranno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere regionale Matteo Campora. Nel corso della conferenza stampa saranno svelati anche il nome e il simbolo del nuovo soggetto civico, insieme ai coordinatori e agli obiettivi del progetto.


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