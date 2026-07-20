Genova, sicurezza, sindaca Salis: "Servono più risorse e più forze dell'ordine, non può gravare tutto sulla polizia locale"

"Se si ha davvero a cuore la sicurezza delle città bisogna investire risorse". È l'appello lanciato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, che torna a chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, sottolineando come la gestione della sicurezza urbana non possa ricadere esclusivamente sulla polizia locale.

La sindaca è intervenuta sul tema a margine dell'inaugurazione della nuova struttura di Villa San Teodoro, a Di Negro, soffermandosi in particolare sull'allarme sicurezza a bordo dei mezzi pubblici cittadini.

"Alla riunione, alla quale era presente anche il questore, abbiamo chiesto un maggiore supporto da parte delle altre forze dell'ordine perché non si può pensare che ci sia soltanto la polizia locale", ha spiegato Salis.

Secondo la prima cittadina, il Comune sta facendo il possibile per garantire una presenza sul territorio, ma le risorse a disposizione non sono sufficienti a coprire tutte le situazioni di criticità.

"Non possiamo intervenire su tutti i fronti e in tutti i punti sensibili della città. La polizia locale è sempre presente e sta facendo il massimo, come dimostra la risposta immediata all'episodio avvenuto sulla linea 71, ma da sola non può farcela", ha affermato.

Salis ha poi allargato il ragionamento al contesto nazionale, richiamando la posizione espressa dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), secondo cui molte amministrazioni lamentano un sovraccarico di compiti affidati alle polizie locali.

"Da Anci arriva un messaggio molto chiaro: tutti i Comuni segnalano che le polizie locali sono gravate da un carico di lavoro eccessivo e non ricevono un adeguato supporto dalle altre forze dell'ordine", ha osservato.

Per la sindaca il nodo principale resta quello degli organici, che interessa non solo i corpi di polizia municipale ma anche le forze di polizia statali.

"Le stesse forze dell'ordine soffrono di una carenza numerica. Proprio per questo serve un investimento da parte del Governo. Se la sicurezza è davvero una priorità, allora bisogna destinare risorse adeguate per garantire una presenza più capillare sul territorio", ha concluso.

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