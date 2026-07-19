G8 venticinque anni dopo: migliaia in corteo a De Ferrari, omaggio a Carlo Giuliani e tensione davanti a CasaPound

C'è chi nel 2001 ancora non era nemmeno nato e chi di quel luglio di 25 anni fa porta addosso ancora i segni. Generazioni lontane ma mai così vicine nel ricordo di una ferita che non riesce ancora a rimarginarsi e nella determinazione che un mondo migliore è, oggi più che mai, necessario. In migliaia, circa 10 mila, si sono dati appuntamento a Genova nei luoghi trasformati in "macelleria messicana" o dove "morì la democrazia" per ripercorrere le strade che, durante il G8, divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. Un serpentone pacifico, colorato ma anche arrabbiato. Esattamente come avrebbe voluto essere un quarto di secolo fa, se non lo avessero silenziato con quelli che sono passati alla storia come "i fatti di Genova", ovvero i tre giorni in cui in Italia venne sospesa la democrazia.

I manifestanti del corteo nazionale "Nessun Rimorso", organizzato per il 25° anniversario dei fatti del G8 di Genova, hanno raggiunto piazza De Ferrari nel tardo pomeriggio al termine della manifestazione partita da piazza Alimonda, il luogo in cui il 20 luglio 2001 venne ucciso Carlo Giuliani durante gli scontri con le forze dell'ordine. Migliaia di persone, tra studenti, attivisti e protagonisti delle mobilitazioni di allora, hanno attraversato le strade simbolo di quei giorni, tornando nei luoghi che segnarono il vertice del G8.

Ad anticipare il corteo principale è stato un pre-corteo di circa mille giovani antifascisti, partito dalla scuola Diaz, teatro del violento blitz delle forze dell'ordine passato alla storia come la "macelleria messicana", e diretto verso piazza Alimonda. Giunti sul posto, i partecipanti hanno scandito il coro "Siamo tutti Carlo Giuliani" e deposto fiori e un estintore accanto al cippo che ricorda il giovane manifestante ucciso durante gli scontri del G8.

Nel primo pomeriggio i giovani dei collettivi si sono dati appuntamento davanti alla scuola Diaz. Con loro anche Mark Covell, il giornalista che finì in coma durante l'irruzione. "I ragazzi sono molto arrabbiati - ha detto - ma sono convinto che da Genova partirà un nuovo movimento della generazione Z che pian piano si prenderà tutta la scena". Il reporter inglese si è poi sentito male per il caldo ed è stato soccorso da alcuni manifestanti e caricato in ambulanza. Il corteo è arrivato fino a piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani, per unirsi agli altri attivisti per la manifestazione nazionale Nessun Rimorso. Qui hanno deposto alcuni fiori accanto al cippo che lo ricorda e anche un estintore. Presente anche la sorella Elena che all'assemblea dei No Kings ha spiegato che vivere senza il fratello "è come tutte le ingiustizie del mondo per le quali si deve combattere e lottare ancora tutti uniti".



Subito dopo la partenza, alcuni partecipanti hanno "murato" la sede di Casapound con dei cartoni su cui hanno scritto "zona denazificata" e "ora e sempre resistenza" e una bandiera partigiana. Poi il fiume umano è passato da via Tolemaide, piazza delle Americhe, Brignole. Arrivati davanti al palazzo di Confindustria alcuni hanno lanciato fumogeni e bicchieri di vernice contro le vetrate. In vista delle manifestazioni, la questora Silvia Burdese ha attivato i servizi di prevenzione e vigilanza, con il monitoraggio sugli arrivi dei manifestanti da fuori provincia e presidi sugli obiettivi sensibili. Alla stazione un ragazzo ha consegnato spontaneamente un fumogeno.



"Il G8 è una ferita che rimane aperta - le parole di Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa social forum - perché da parte delle istituzioni dello Stato nessuno ha chiesto scusa e non sono neanche cambiate le regole di ingaggio per le forze dell'ordine ed è per questo che siamo qui a chiedere verità e giustizia". Verità e giustizia che non sono arrivate visto che i processi "non sono serviti a cambiare nulla se non nei primi anni. Ancora oggi - spiega l'avvocata Laura Tartarini, del Genoa Legal Forum - sempre più i diritti dei manifestanti vengono ridotti e minacciati e quindi anche per noi avvocati essere qui è ribadire che c'è la necessità di preservare la libertà". Domani ci sarà la commemorazione, sempre in piazza Alimonda, per la morte di Carlo e martedì la fiaccolata alla scuola Diaz.

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