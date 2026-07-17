Cantieri e ritardi, la calda estate di Genova, Fabio Gregorio (Pd): "Vitali comunicare ai cittadini gli effetti benefici dei lavori"

I cantieri aperti in città, i ritardi nelle opere pubbliche, l'impatto sulla viabilità e le prospettive per i prossimi mesi sono stati al centro dell'intervento di Fabio Gregorio, consigliere comunale del Partito Democratico di Genova, ospite della trasmissione "Liguria Live" a Telenord.

Nel corso dell'intervista Gregorio ha affrontato uno dei temi più sentiti dell'estate genovese, sottolineando come i disagi causati dai numerosi cantieri debbano essere accompagnati da una comunicazione chiara e trasparente. "È vitale comunicare ai cittadini gli effetti benefici dei lavori", ha evidenziato il consigliere, spiegando che una maggiore informazione sui tempi, sugli obiettivi e sui risultati attesi può contribuire a rendere più comprensibili i sacrifici richiesti a residenti e automobilisti.

L'intervista ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulla situazione delle principali opere in corso, analizzandone le ricadute sulla mobilità, sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei genovesi. Nel confronto sono stati affrontati anche i temi della programmazione degli interventi, del rispetto dei cronoprogrammi e delle strategie per limitare i disagi e accelerare il completamento delle infrastruttur

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