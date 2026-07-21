Genova, Salis: "Il video di Vannacci imperatore fa schifo, bisognerebbe avere il coraggio di dirlo"

GENOVA - "Non ho problemi a prendere le distanze da certi contenuti che siano emersi durante l'assemblea dei No Kings a palazzo Ducale, evento che comunque non ha avuto in alcun modo l'organizzazione del Comune di Genova, ma non ho visto nessuna presa di distanze dal centrodestra su un video circolato in queste ore in cui si inneggiava alla morte dei leader dell'opposizione al governo, anzi, l'unica presa di distanze è arrivata da Letizia Moratti che ha dichiarato che quel video è schifoso. Ecco bisognerebbe avere il coraggio di dirlo, sarebbe molto bello da parte vostra". Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo in consiglio comunale su un documento che verteva sul tema dei 25 anni del G8 rispondendo ad alcune critiche della minoranza e riferendosi al video realizzato con l'intelligenza artificiale e postato dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.

Nelle immagini si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano ordinare l'esecuzione degli avversari politici all'interno di un'arena: tra loro, anche la leader del Pd Elly Schlein e quello del M5s Giuseppe Conte. Salis, parlando della sua decisione di intervenire personalmente ad alcuni degli

appuntamenti per il venticinquennale del G8, ha spiegato, sempre in risposta al centrodestra: "Ieri sono stata in piazza Alimonda alla commemorazione di Carlo Giuliani, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro io stessa faccio parte di una forza di polizia, perché sono un'agente di polizia penitenziaria (è nel corpo dai tempo dell'attività da atleta, ndr), per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale al loro ruolo di tutela".

Questa sera Salis sarà alla fiaccolata per ricordare i fatti della scuola Diaz: "E questo non vuol dire non riuscire a prendere una presa di posizione a sostegno delle forze di polizia, vuol dire saper distinguere tra quella che è la gestione di un ordine pubblico corretta e la gestione di un ordine pubblico che porta a comprimere le manifestazioni e conduce verso scontri, a volte anche violentissimi come quelli che abbiamo visto".

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