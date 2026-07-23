Genova, Piciocchi: "Tursi ha tagliato i finanziamenti a Ducale, Carlo Felice, Teatro Nazionale e Mu.Ma"

"Esprimiamo grande preoccupazione perché, dalla discussione della delibera sugli equilibri di bilancio svoltasi questa mattina in Commissione consiliare, è emerso che la Giunta Salis, per finanziare le maggiori assunzioni oggetto dell’accordo con le organizzazioni sindacali, ha tagliato i finanziamenti destinati per il prossimo anno alle istituzioni culturali cittadine, come Palazzo Ducale, Carlo Felice, Teatro Nazionale e MU.MA. Il Vicesindaco Terrile ha rassicurato che le risorse saranno integrate successivamente. Ad oggi, però, parlano i fatti: e i fatti dicono che non solo nel bilancio per il prossimo anno mancano le risorse necessarie, ma che anche per l’anno in corso le istituzioni culturali cittadine non hanno ricevuto quanto era stato loro assicurato. Sia la Fondazione Carlo Felice sia la Fondazione Palazzo Ducale avevano infatti ricevuto meno risorse nel bilancio di previsione iniziale approvato lo scorso dicembre e, a oggi, non abbiamo evidenza di integrazioni intervenute nel frattempo. E non solo: anche l’accordo sottoscritto con i sindacati è stato disatteso. In quel documento la Giunta si era infatti impegnata a stanziare “ulteriori 500 mila euro” nel 2026 per consentire le assunzioni e 4 milioni di euro nel 2027. Esaminando l’odierna variazione di bilancio, si scopre invece che sono previsti soltanto 200 mila euro aggiuntivi per il 2026 e 3 milioni di euro, anziché 4, per il 2027. Il Vicesindaco Terrile ha risposto che la restante parte sarà coperta attraverso economie della Direzione Personale. In questo modo, però, viene meno l’impegno assunto con le organizzazioni sindacali di stanziare “ulteriori 500 mila euro” nel 2026. Inoltre, se davvero esistevano economie all’interno della Direzione Personale, perché il Comune non le ha utilizzate fin da subito per procedere alle assunzioni, evitando di portare allo stremo i dipendenti comunali e di costringerli a proclamare lo stato di agitazione?".

Così Pietro Piciocchi, Capogruppo di Vince Genova in Consiglio comunale.





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