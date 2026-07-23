Crisi Vetromeccaniche, assessore Robotti a Telenord: "La priorità è difendere i 22 posti di lavoro"

La crisi che interessa Vetromeccaniche e il futuro dei 22 lavoratori coinvolti rappresentano una delle situazioni più delicate sul fronte occupazionale. Di questo si è parlato durante Liguria Live, la trasmissione di Telenord, con l’intervento dell’avvocato Emilio Robotti, assessore al Lavoro e al Rapporto con le organizzazioni sindacali.

Nel corso del confronto, Robotti ha ribadito come la priorità sia la tutela dei posti di lavoro e la ricerca di soluzioni concrete in grado di accompagnare l’azienda e i dipendenti in questa fase complessa. L’attenzione è rivolta alla salvaguardia delle professionalità, delle competenze e dell’esperienza maturata dai lavoratori, elementi fondamentali da preservare per il futuro del comparto.

L’assessore ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi che possano garantire continuità occupazionale e nuove prospettive per i 22 dipendenti di Vetromeccaniche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.