Mercati rionali e caldo estremo, l’iniziativa di Serena Finocchio (Pd) per tutelare commercianti e cittadini

Le difficoltà legate alle alte temperature e agli effetti del caldo intenso sulla vita quotidiana arrivano anche nei mercati rionali genovesi. Per affrontare questa situazione e offrire un supporto concreto a commercianti e cittadini che frequentano questi spazi, la consigliera comunale di Genova Serena Finocchio, eletta nel Partito Democratico, ha presentato un documento consiliare con una serie di proposte dedicate alla gestione dell’emergenza caldo.





L’iniziativa nasce dalla volontà di tutelare chi ogni giorno lavora nei mercati e chi li frequenta per gli acquisti, spesso in condizioni rese più difficili dalle temperature elevate, dalla prolungata esposizione al sole e dalla necessità di garantire comunque la continuità delle attività commerciali.





Serena Finocchio ha illustrato il contenuto della sua proposta durante la trasmissione Liguria Live di Telenord, spiegando l’importanza di mettere in campo interventi capaci di migliorare la vivibilità dei mercati rionali, luoghi fondamentali per il tessuto sociale ed economico dei quartieri genovesi.





Attraverso il documento presentato in Consiglio comunale, l’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla necessità di individuare soluzioni che possano ridurre i disagi provocati dal caldo, creando condizioni più sicure e accoglienti sia per gli operatori sia per i clienti. Un tema che riguarda non solo il commercio di prossimità, ma anche la qualità della vita nei quartieri e la valorizzazione di presidi storici della città.

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