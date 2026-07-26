Minacce all'onorevole Pozzolo, Futuro Nazionale Liguria: "Piena solidarietà, la violenza non può sostituire il confronto politico"

Futuro Nazionale Liguria esprime solidarietà all'onorevole Emanuele Pozzolo dopo il messaggio di minaccia comparso sui social e rivolto al parlamentare e ai suoi familiari. In una nota diffusa oggi, il movimento condanna con fermezza l'accaduto, definendo «inaccettabili» episodi di questo tipo e ribadendo che il confronto politico non può mai sfociare nell'intimidazione personale.

«All'onorevole Pozzolo e alla sua famiglia va tutta la nostra vicinanza – si legge nel comunicato –. La libertà di espressione e il confronto politico devono essere tutelati da ogni forma di minaccia e violenza. Ci auguriamo che quanto accaduto venga valutato nelle sedi competenti e che eventuali responsabilità siano accertate».

Secondo Futuro Nazionale Liguria, le minacce non devono condizionare l'attività politica né compromettere il dibattito democratico. Il movimento sottolinea come episodi di questo genere rappresentino un motivo in più per proseguire il proprio impegno sul territorio.

«Anziché intimidirci – prosegue la nota – quanto accaduto ci sprona ad andare avanti con determinazione nel nostro progetto politico, che ripudia ogni forma di violenza e intimidazione e intende esprimere le proprie idee esclusivamente attraverso gli strumenti della democrazia, della libertà e del confronto politico».

Il comunicato si conclude con un messaggio di fermezza: «Alle minacce rispondiamo continuando a fare politica, a stare tra i cittadini e a difendere liberamente le nostre idee, senza farci condizionare dalla paura».

La presa di posizione viene espressa a nome dell'intera organizzazione regionale di Futuro Nazionale Liguria, dei suoi rappresentanti eletti e dei militanti presenti sul territorio. A titolo personale, Francesco Maresca sui social scrive: "Solidarietà all’amico e collega Emanuele Pozzolo per le gravi minacce di morte ricevute sui social. A te che mi hai accolto per primo in Futuro Nazionale come Consigliere Comunale di Genova esprimo il massimo sostegno personale.

Stiamo abbattendo un muro di minacce in tutta Italia, Genova è in prima linea al tuo fianco per combattere contro la violenza in nome dei principi di libertà e democrazia del nostro paese. Vai avanti Emanuele! Noi siamo con te".

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