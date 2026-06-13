Genova, a Palazzo Ducale la tappa ligure di "Avanti per l'Italia", progetto promosso dal Partito Socialista

Fa tappa in Liguria il percorso politico e programmatico "Avanti per l'Italia", il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano per rafforzare un'area riformista, europeista e civica capace di contribuire al rilancio del centrosinistra italiano. Il progetto, lanciato a livello nazionale dal segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, punta a mettere in rete culture politiche riformiste, cattolico-democratiche e associative in un confronto aperto sui temi dello sviluppo, del lavoro, dei diritti e dell'innovazione.

L'appuntamento ligure si svolge sabato 13 giugno a partire dalle ore 10.00 presso il Palazzo Ducale di Genova, Sala del Camino, nell'ambito della manifestazione pubblica dedicata proprio al progetto "Avanti per l'Italia".

A presiedere i lavori sarà Corrado Oppedisano, direttore nazionale del PSI, mentre l'introduzione sarà affidata a Giorgio Brero, segretario regionale del PSI Liguria.

Interverranno, con Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, Silvia Salis, sindaca di Genova, Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, Matteo Valle di +Europa, Franco Floris del PRI, Simone D'Angelo, direttore nazionale del Partito Democratico e consigliere regionale, Daria De Luca, vicesegretaria nazionale Avanti Psi, Marco Strada, tesoriere nazionale Avanti Psi, Barbara Moretti, componente della segreteria nazionale socialista, e Marina Lombardi, presidente dell'Associazione Pertini-Stella.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto sulle prospettive politiche della Liguria e del Paese, con l'obiettivo di costruire una proposta riformista ampia, moderna e radicata nei territori, capace di affrontare le sfide economiche, sociali ed europee dei prossimi anni.

Parteciperanno inoltre numerosi dirigenti e amministratori socialisti del territorio, tra cui Fabio Paniello, segretario provinciale di Avanti Psi Genova, Giuseppe Ferrando, segretario provinciale di Avanti Psi Savona, Pier Paolo Ramoino, presidente della Direzione regionale di Avanti Psi Liguria, Francesco Valerio, coordinatore regionale dei Giovani Socialisti, e Stefano Amoroso, coordinatore per la Transizione Energetica.

"La tappa ligure di 'Avanti per l'Italia' conferma – dice Maraio - la volontà di costruire uno spazio politico riformista e inclusivo, aperto al dialogo tra forze progressiste, amministratori locali, associazionismo e società civile, per contribuire alla costruzione di una nuova proposta di governo per il Paese".

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