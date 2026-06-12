Genova: Mattarella risponde agli studenti della 5B del Liceo “Martin Luther King” di Genova
di R.P.
Gli studenti sono stati guidati dalla prof.ssa Giovanna Rosi, già popolare volto della nostra emittente
Il Presidente della Repubblica ha risposto agli alunni e alle alunne della classe 5B del Liceo Scientifico “Martin Luther King” di Genova che, lo scorso 3 marzo, gli avevano inviato una lettera nell'ambito di un'attività scolastica proposta dalla docente di Scienze Motorie e Sportive, prof.ssa Giovanna Rosi, già popolare volto della nostra emittente.
L'iniziativa è nata dopo i Giochi Olimpici di Milano-Cortina: agli studenti era stato chiesto di assegnare una personale "medaglia d'oro", valutando non soltanto i risultati sportivi ma anche le storie umane, i valori trasmessi e la capacità di ispirare gli altri. La classe ha scelto di assegnare simbolicamente questo riconoscimento al Presidente della Repubblica, motivando la decisione in una lettera inviata al Quirinale.
A distanza di alcuni mesi è arrivata la risposta del Presidente Sergio Mattarella, che ha voluto ringraziare i ragazzi per il loro gesto e rivolgere loro un augurio in vista dell'esame di maturità e del percorso che li attende dopo la conclusione degli studi liceali.
La lettera degli studenti
Genova, 3 marzo 2026
Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale – Roma
Oggetto: Siamo le alunne e gli alunni della 5B Liceo Scientifico “M. L. King” di Genova
Signor Presidente,
siamo le alunne e gli alunni della classe 5B del Liceo Scientifico M.L. King di Genova. Le scriviamo per raccontarLe qualcosa che riguarda Lei e noi.
Qualche giorno dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, la nostra docente di Scienze Motorie, prof. Giovanna Rosi, ha chiesto ad ognuno di assegnare la propria, personale, medaglia d'oro. Suggerendo, in questa scelta, di considerare non solo la prestazione sportiva, ma anche la storia personale, i messaggi trasmessi, l'empatia, il valore assoluto.
Presidente Mattarella, Lei ha conquistato tante medaglie d'oro, insieme a straordinarie campionesse e campioni, non solo italiani.
È stato tutto così naturale: alcuni di noi l'hanno votata perché Lei c'è sempre. L'abbiamo vista nelle situazioni da protocollo ma anche alla mensa con i nostri Azzurri, insieme alle ragazze terribili dello sci, Brignone-miracolo e Goggia-irriducibile: per tutti un sorriso, un incoraggiamento, uno sguardo. Quello di cui abbiamo bisogno.
Allora Grazie Presidente perché ci siamo fermati a ragionare e insieme abbiamo deciso di scriverLe per raccontare quello che è successo una mattina in un'aula di un Liceo genovese che porta il nome di Martin Luther King e magari anche il suo messaggio "...I have a dream..."
Grazie Presidente, per la sua attenzione, cura, determinazione, libertà.
Un caro, se ci permette, affettuoso saluto
Le alunne e gli alunni della classe 5B
Bava Guglielmo Giuseppe, Boccalero Edoardo, Caligiuri Filippo, Costantino Paolo, Galliano Tommaso, Garbini Ginevra, Guastalli Carlotta, Iacopetti Lorenzo, Lamalfa Matteo, Lamalfa Simone, Levrero Igor Davide, Malfatto Giada, Massari Sofia, Parodi Francesco, Pedemonte Lucia Maria, Pernthaler Corrado, Sagoleo Lorenzo, Sciaccaluga Riccardo, Telesca Ilaria, Torazza Elena, Vassallo Alessandro, Zunino Bianca.
Prof.ssa Giovanna Rosi
La risposta del Presidente della Repubblica
Care ragazze e cari ragazzi,
Vi ringrazio tanto della Vostra lettera e della lusinghiera assegnazione di una medaglia insieme a campionesse e campioni dello sport invernale, con le quali e con i quali, peraltro, non potrei competere.
Vi invio un grande in bocca al lupo per gli esami di maturità.
Tra poco lascerete il Vostro Liceo dal magnifico nome di Martin Luther King aprendo una nuova fase della Vostra vita: auguri per il Vostro futuro perché sia felice e brillante!
Sergio Mattarella
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