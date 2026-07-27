Liguria Insieme, Piciocchi a Telenord: "La rinascita del civismo, aperti a chi non abbia mai fatto politica"
di Claudio Baffico
Il vice coordinatore di Liguria Insieme Pietro Piciocchi, in esclusiva a Telenord, presenta il nuovo movimento politico e sottolinea i presupposti da cui è sorto e gli obiettivi prefissati, stabilendo un forte legame con il territorio. Tra gli aspetti più significativi, la capacità di riunire le liste civiche di centrodestra preesistenti, per garantire un rilancio e una innovazione in grado di coinvolgere esponenti della società civile mai entrati in politica, e strizzare l'occhio ai moderati di centro sinistra.
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