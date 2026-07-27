Pirondini (M5s) a Telenord: "Aumentare i fondi per le forze dell'ordine, non per armi e ponte sullo stretto"

Il capogruppo in Senato del Movimento 5 stelle Luca Pirondini fa il punto sui temi del momento a partire dalla querelle relativa alla legge elettorale, passando per lo stop alle chat di Del Mastro, e attraversando gli equilibri della politica internazionale, soprattutto legati al rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Pirondini affronta anche il caso di Mario Roggero, il gioielliere per cui il ministro Nordio ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Mattarella. In ambito locale, un accenno sull'aumento della Tari e sulla crescente insicurezza percepita dai cittadini. L'ultima riflessione, a circa un anno di distanza dalle elezioni politiche, riguarda il metodo della scelta del candidato premier, con le primarie che restano sullo sfondo.

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