Regione Liguria, bilancio 2025 approvato in Consiglio. Pd: "Due anni di governo senza una visione"

Il rendiconto rappresenta il documento che certifica l'andamento della gestione finanziaria dell'ente, mettendo a confronto le previsioni di bilancio con i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno.

Dai dati emerge che nel 2025 la Regione ha registrato entrate accertate per 6,335 miliardi di euro e impegni di spesa pari a 6,232 miliardi. Le riscossioni hanno superato i 6,057 miliardi di euro, mentre i pagamenti si sono attestati a 6,072 miliardi, consentendo di chiudere l'esercizio con un fondo di cassa di 355 milioni di euro.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a 866 milioni di euro. Dopo aver considerato gli accantonamenti e le somme vincolate dalla normativa, la quota effettivamente disponibile è pari a 9 milioni di euro, dato in crescita rispetto all'anno precedente. L'amministrazione regionale evidenzia inoltre il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale, per un valore complessivo vicino ai 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda la spesa corrente, nel 2025 sono stati impegnati 4,793 miliardi di euro, dei quali oltre 83 milioni finanziati attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli investimenti sono stati destinati 669 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 236 milioni del Fondo pluriennale vincolato destinati a interventi che saranno realizzati negli anni successivi.

La sanità continua a rappresentare il settore più rilevante del bilancio regionale. A fronte di uno stanziamento complessivo di 4,631 miliardi di euro, gli impegni di spesa hanno raggiunto 4,196 miliardi, con oltre 4 miliardi destinati alla gestione corrente e 149 milioni agli investimenti. Tra gli interventi finanziati figurano il fondo integrativo per le aziende sanitarie, gli indennizzi per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie e la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale rivolta ai bambini.

Nel comparto sociale sono stati rendicontati 62,5 milioni di euro. Di questi, 31 milioni provengono da risorse regionali proprie, comprese quelle destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità, pari a 15,5 milioni, e quasi 13,8 milioni riservati alle politiche sociali.

Per trasporti e mobilità la spesa complessiva supera i 414 milioni di euro, tra fondi statali vincolati e risorse regionali, destinati al sostegno del trasporto su gomma, ferroviario e marittimo.

Sul fronte del PNRR, nel corso del 2025 la Liguria ha impegnato 152,6 milioni di euro. La quota maggiore, pari a 90,8 milioni, è stata destinata alla Missione Salute, mentre altri 15,4 milioni provengono dal Piano nazionale complementare.

Opposizione compattamente contraria - Durante la discussione in Aula, il Partito Democratico ha annunciato il voto contrario attraverso i consiglieri Armando Sanna, Davide Natale, Carola Baruzzo, Simone D'Angelo, Andrea Orlando, Enrico Ioculano, Roberto Arboscello e Katia Piccardo. Voto contrario anche di Selena Candia (AVS) e Stefano Giordano (M5S).

Respinto anche l'ordine del giorno presentato da Andrea Orlando, bocciato con 18 voti contrari e 12 favorevoli. Il documento proponeva l'introduzione di un monitoraggio trimestrale del disavanzo sanitario, l'istituzione di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali sulle carenze di personale e un approfondimento delle cause del deficit sanitario prima dell'approvazione del Piano sociale integrato regionale. L'assessore alla Sanità Massimo Nicolò aveva espresso parere negativo, ritenendo non condivisibili le premesse dell'iniziativa.