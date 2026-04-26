Genova celebra il Primo Maggio: musica e diritti ai Giardini Luzzati

Torna a Genova il tradizionale concerto del Primo Maggio organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova e dallo SPI CGIL Genova, in collaborazione con la Cooperativa Il Cesto. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio ai Giardini Luzzati Spazio Comune a partire dalle ore 18, con ingresso libero.

Sul palco saliranno El Partydo, nuovo progetto nato dal collettivo de Lo Stato Sociale, seguiti dai Teppa Bros. La serata proseguirà poi alle 21:30 all’Auditorium Giuliano Carlini con il DJ set de Lo Stato Sociale.

L’iniziativa, rinnovata dopo il successo dello scorso anno, vuole unire musica e impegno sociale. Come sottolinea il segretario generale Igor Magni, l’obiettivo è coinvolgere soprattutto i più giovani sui temi del lavoro, dei diritti e della solidarietà, rafforzando il ruolo del sindacato nella tutela individuale e collettiva.

Lo slogan scelto per il 2026 è “Pace e Lavoro”, un messaggio che richiama l’attenzione sulle tensioni internazionali e sui conflitti in corso, ribadendo la necessità di costruire una società più giusta e inclusiva, con il mondo del lavoro protagonista di un cambiamento sociale e civile.

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