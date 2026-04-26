Capodanno 2026, Comune di Genova ricorrerà al Consiglio di Stato

Il Comune di Genova è pronto a ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Liguria che ha annullato l’affidamento dell’organizzazione del Capodanno 2026 del Comune di Genova, evento che aveva visto esibirsi in piazza della Vittoria i Pinguini Tattici Nucleari. Era stato un Capodanno da record, con Piazza della Vittoria che ha ospitato per la prima volta un mega palco e una folla di 30mila persone. Il ricorso potrebbe sospendere o ribaltare gli effetti della sentenza, lasciando quindi aperto l’esito definitivo della vicenda.

La sentenza amministrativa di primo grado ha accolto il ricorso della società Duemilagrandieventi, esclusa dalla gara poi vinta da Rst Events. Secondo i giudici amministrativi, l’esclusione non è stata decisa correttamente: la verifica di anomalia sull’offerta economica – più bassa rispetto a quella della concorrente – è stata ritenuta viziata sia per la mancanza di un adeguato contraddittorio sia per la richiesta di documenti non dovuti in quella fase, come i contratti già firmati con gli artisti. Per il Tar, si tratta di elementi che possono essere formalizzati solo dopo l’aggiudicazione.

Altro aspetto rilevante riguarda il valore dell’appalto: oltre agli circa 900 mila euro per l’evento già realizzato, la gara prevedeva la possibilità di replicare iniziative analoghe nel triennio, portando il valore complessivo a oltre 1,7 milioni di euro. Proprio perché il contratto mantiene effetti anche per il futuro, i giudici hanno disposto che il Comune riavvii la procedura entro dieci giorni, correggendo le irregolarità riscontrate.

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