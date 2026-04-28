Caso Minetti, Toti: "Chiedere la grazia per me? Non mi sembra il caso, non mi sento vessato"

GENOVA - "Non conosco il caso Minetti ma per me non mi sembra proprio il caso, non mi sento certamente vessato, faccio tutte le settimane i lavori socialmente utili per la Lega italiana per la lotta contro i tumori e lo farò anche in futuro, è una cosa buona, utile, siamo una bella squadra".

Lo ha detto l'ex governatore della Liguria GiovanniToti, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Giorgio Lauro e Nancy Brilli che gli avevano chiesto perché non avesse chiesto anche lui la grazia al Quirinale dopo il caso Minetti.

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