Adunata Alpini, scontro in aula in Comune: polemica su voto e organizzazione

L’Adunata degli Alpini accende il dibattito politico in consiglio comunale. La minoranza ha espresso voto favorevole, sottolineando il valore simbolico dell’evento, mentre critica duramente il centrosinistra per la posizione contraria e per la gestione organizzativa.

Posizione – “Vogliamo rispetto per una adunata che non è solo una manifestazione ma una testimonianza di riconoscenza verso chi ha servito la patria”, spiega la minoranza, richiamando anche il contributo degli alpini durante l’emergenza seguita al Ponte Morandi.

Polemica – Nel mirino finisce il voto contrario del centrosinistra, giudicato incomprensibile. Secondo la minoranza, la decisione “non prende le distanze da dichiarazioni inaccettabili nei confronti degli alpini” e rischia di alimentare tensioni in città. La risposta della maggioranza: "l'impegno è quello di garantire che questo grande evento per Genova si svolga in un clima di festa, sicurezza e rispetto reciproco, valorizzando il contributo degli Alpini e ascoltando tutte le sensibilità coinvolte".

Organizzazione – Critiche anche sulla gestione dell’evento. Viene segnalata una scarsa condivisione con le categorie coinvolte, in particolare con gli ambulanti, che avrebbero espresso malcontento per le modalità organizzative e per la mancanza di dialogo con l’amministrazione.

Confronto – Altro punto contestato riguarda l’impossibilità di discutere alcune interrogazioni presentate sul tema. Una situazione che, secondo i consiglieri, avrebbe limitato il confronto istituzionale su un evento di grande rilevanza per la città.

Contesto – L’Adunata degli Alpini rappresenta tradizionalmente un appuntamento significativo, sia sul piano simbolico che su quello economico e turistico. Proprio per questo, il clima politico acceso rischia di riflettersi anche sulla percezione pubblica dell’evento.

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