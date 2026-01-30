Medioponente. Il presidente Ceraudo a TN: "Anticipare il divieto di vendita di alcolici nelle zone rosse"

Dopo la violenta rissa scoppiata nei giorni scorsi davanti a un bar di Sestri Ponente — episodio che ha causato il ferimento di un agente delle forze dell’ordine e ha portato a tre arresti — il Municipio Medio Ponente alza il livello di attenzione sul tema della sicurezza e del degrado urbano.

In esclusiva a Telenord, il presidente del Municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo annuncia una serie di misure allo studio per contrastare situazioni di criticità sempre più frequenti nelle cosiddette “zone rosse”.

"Per contrastare il degrado — spiega Ceraudo — proporremo di anticipare, nelle ore serali, l’entrata in vigore del divieto di vendita e consumo di alcolici nei locali pubblici delle zone rosse del municipio. L’idea è quella di un’ordinanza sulla falsa riga di quanto avviene già in ambito stadio, estendendo il divieto a contenitori di qualunque materiale. Non è consono per il decoro urbano vedere la sera o la notte girare persone con bottiglie di birra o altri alcolici in mano. Dobbiamo porre un freno".

Nel frattempo, sul fronte della sicurezza, i presidi delle forze dell’ordine sono stati potenziati in modo significativo. "La presenza sul territorio è aumentata di circa un terzo — sottolinea il presidente — e questo rappresenta un segnale importante".

Continua anche il lavoro sulla situazione delle persone senza fissa dimora, pur nella consapevolezza che la competenza principale spetta ai servizi sociali, in stretto coordinamento con municipio e Comune. "I numeri dei senza tetto sono paragonabili a quelli di Pegli, più che a quelli del centro città - ricorda Ceraudo - ma a Cornigliano e Sestri Ponente il fenomeno viene spesso enfatizzato. Parliamo comunque di persone fragili, che meritano attenzione e interventi adeguati".

Risultati definiti "ottimi" sono stati ottenuti nella lotta all’abbandono dei rifiuti ingombranti. Ora, però, l’attenzione dell’amministrazione si concentra su un altro fronte: "Stiamo puntando i riflettori sui dehors che risultano privi di regolare autorizzazione. Interverremo con decisione per sanzionare qualunque irregolarità".

Il messaggio finale è chiaro: "Siamo molto attenti a tutte le situazioni di degrado e microcriminalità — conclude Ceraudo — non abbassiamo la guardia e monitoriamo costantemente il territorio per garantire sicurezza ai nostri cittadini".

Sul tema sicurezza, nei giorni scorsi, si era anche espresso il gruppo Fratelli d'Italia attraverso un comunicato: "Da mesi denunciamo una situazione fuori controllo, gestita in modo inadeguato da Comune e Municipio. Non si tratta di casi isolati, ma di una sequenza continua di risse, rapine ed episodi di ubriachezza molesta che stanno peggiorando la qualità della vita dei residenti e mettendo a rischio chi opera per la sicurezza. Il Comune ha gli strumenti per intervenire, ma ha scelto di ridurre la presenza della Polizia Locale sul territorio: meno prevenzione e meno controlli significano più violenza e più insicurezza".

