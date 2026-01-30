Bucci: "Il progetto Erzelli potrebbe partire. Ci sono manifestazioni d'interesse"

"Abbiamo delle buone notizie che adesso non posso ancora dire ufficialmente, ma riteniamo che ci saranno manifestazioni di interesse importanti nei prossimi due mesi e quindi la possibilità di poter partire con il progetto". Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, a margine del convegno Mnesys, in corso a Palazzo Ducale di Genova, torna sul progetto di Erzelli."Sarà nuovo ospedale computazionale associato all'Iit all'università ai centri di elaborazione dati al super computer di Leonardo - ha detto - in maniera tale da poter avere tutta la medicina personalizzata di cui abbiamo bisogno in un ospedale di altissimo livello che sarà un esempio per tutta l'Italia per l'Europa". Di Erzelli ha parlato anche il rettore Federico Delfino: "ci sono i cantieri attivi: sarà una sede innovativa quella di ingegneria, con laboratori imponenti, pronti alla fine del 2027, congiunti con le imprese.Sicuramente potrà riguardare anche la parte medica, dando gambe al nostro ecosistema dell'innovazione, come fatto con Mnesys".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.