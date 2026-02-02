Centrodestra in Comune: maggioranza diserta commissione consiliare
di Carlotta Nicoletti
Il centrodestra: "Chiaro segnale di insofferenza all'atto di sottomissione imposto dalla Sindaca con l'ordine di sgombero della Sala Rossa allo scorso Consiglio comunale"
“Dopo aver abbandonato, su ordine del Sindaco, lo scorso consiglio comunale la maggioranza delle sinistre diserta anche la commissione odierna. Sarà mica un chiaro segnale di insofferenza verso l'atto di sottomissione imposto ad Assessori e consiglieri di maggioranza con l'ordine di sgombero della Sala Rossa allo scorso Consiglio comunale? Ci chiediamo come Salis, che ancora sabato anziché essere a Genova continuava nelle sue passerelle nazionali, possa pensare di governare la Nazione se non riesce nemmeno a coordinare la sua maggioranza già a partire dall'ABC della doverosa presenza in aula” così i gruppi di centrodestra in consiglio comunale.
Le commissioni in questione, fissate per le 9.30, riguardavano l'acquisizione a titolo gratuito di un tratto di via Superiore Premanico per l'inserimento nell'elenco delle strade comunali del municipio IX Levante.
