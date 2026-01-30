Bilancio 2024 Amt: 55,9 milioni di perdite, 280 milioni i debiti. Salis: "Smentito chi parlava di azienda lasciata in condizioni ottimali"

I conti di Amt certificano una situazione finanziaria estremamente critica. Il bilancio 2024, approvato oggi dal consiglio di amministrazione presieduto da Federico Berruti, registra una perdita di 55,9 milioni di euro. A pesare sono anche i debiti complessivi, che ammontano a circa 280 milioni: oltre 73 milioni verso gli istituti bancari e più di 85 milioni nei confronti dei fornitori. Il documento evidenzia inoltre una riduzione del capitale pari a 67,5 milioni, che porta il patrimonio netto in territorio negativo per 37,5 milioni di euro.

Numeri definiti "allarmanti" dalla sindaca Silvia Salis, che ha parlato della peggior perdita mai registrata nella storia dell’azienda. "È un dato che smentisce clamorosamente chi parlava di un’azienda lasciata in condizioni ottimali, senza però aver mai approvato un bilancio che lo dimostrasse", ha commentato. Il precedente consiglio di amministrazione, guidato dall’ex presidente Ilaria Gavuglio, si era infatti dimesso nell’agosto scorso prima di approvare il bilancio d’esercizio.

Contestualmente all’approvazione dei conti, il cda ha dato il via libera anche al Piano di risanamento, con l’obiettivo di riportare l’azienda in equilibrio economico-finanziario. "Ci troviamo ora ad affrontare uno sforzo enorme per scongiurare il fallimento", ha aggiunto Salis. "Il Comune di Genova non può sostenere da solo questo peso: servono risorse e un impegno condiviso da parte di tutte le istituzioni pubbliche, a partire dalla Regione, che ha già una bozza dei conti da giorni".

