Guerriglia a Torino, Orlando: "Vergognatevi a picchiare in 20 un poliziotto". Bianchi: "Noi con le forze dell'ordine sempre"

GENOVA - "Non c'è nulla di rivoluzionario nel picchiare un poliziotto a terra in 20 o più. Vergognatevi. Avete dato argomenti alla repressione e dei calci ad un lavoratore". Lo scrive sui social l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

“A nome di tutto il gruppo consiliare di FDI esprimo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine aggredite durante gli scontri di sabato a Torino e la nostra vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito i disagi di una città tenuta in ostaggio da sedicenti pacifisti. Non posso però nascondere la mia preoccupazione dopo aver appreso che, proprio da Genova, sono partiti alcuni dei facinorosi: evidente sintomo dell’escalation di violenza che ha contagiato la nostra città. Mentre Salis continua le sue passerelle in giro per l’Italia per consolidare il suo ruolo da aspirante leader nazionale, ottenendo il beneplacito anche da parte del collega milanese Sala, la nostra città continua a fare i conti con una sempre più crescente sensazione di insicurezza. Mi chiedo se, anche questa volta, ci sarà chi avrà il coraggio di minimizzare provando ad archiviare sotto la voce ‘mero dissenso’ quanto accaduto magari trovando accoglienza e giustificazione da parte di un’amministrazione ossessionata dal passato, incapace di guardare al futuro e che paralizza il consiglio comunale pur di non affrontare temi ritenuti scomodi o imbarazzanti” così Alessandra Bianchi, capogruppo di FDI in consiglio comunale a Genova.

Anche il SIAP interviene dopo i gravissimi episodi di violenza avvenuti ieri a Torino, sottolineando che non si tratta di manifestazioni spontanee, ma di azioni organizzate da minoranze violente che utilizzano la piazza come strumento di intimidazione. Il segretario genovese Roberto Traverso, componente della direzione nazionale. esprime piena solidarietà agli agenti feriti e ribadisce che bombe carta, razzi, incendi e assalti non sono protesta, ma guerriglia urbana. Il sindacato chiede chiarezza su chi alimenta odio e violenza contro chi garantisce l’ordine pubblico e sottolinea l’importanza della presa di posizione bipartisan delle forze politiche e del richiamo del Presidente Mattarella al rispetto delle regole democratiche. “Difendere i poliziotti significa difendere la democrazia”, conclude Traverso, invitando a individuare rapidamente le responsabilità senza ambiguità.

