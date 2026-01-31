FdI verso il commissariamento a Genova, Maullu designato da Roma

Fratelli d’Italia si prepara a una fase di gestione straordinaria per il partito a Genova. La direzione nazionale avrebbe infatti deciso di affidare un incarico di coordinamento a Stefano Giovanni Maullu, con l’obiettivo di ristabilire equilibrio e operatività nel capoluogo ligure.

Nomina – La nomina arriva dopo le dimissioni dei responsabili cittadini e provinciali e apre una nuova fase organizzativa per il partito nel capoluogo ligure e nel territorio.

Contesto – Il provvedimento fa seguito alle dimissioni di Antonio Oppicelli da presidente cittadino e di Fabrizio Brignole da presidente provinciale, che hanno lasciato vacanti le due principali cariche territoriali del partito a Genova.

Incarico – Maullu assume quindi il ruolo di commissario sia per la città sia per la provincia, con il compito di garantire continuità politica e organizzativa e di accompagnare il partito nella fase di riorganizzazione.

Profilo – Maullu è un esponente politico con una lunga esperienza istituzionale, maturata tra incarichi regionali e parlamentari. Il suo ruolo sarà quello di seguire il percorso di riorganizzazione e favorire il dialogo tra le diverse anime interne.

Prossimi passi – La gestione commissariale rappresenta un passaggio temporaneo in vista della definizione di un nuovo assetto territoriale. Nei prossimi mesi si capirà se e quando si arriverà alla nomina di nuovi coordinatori eletti per Genova città e provincia.

