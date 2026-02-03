Vannacci esce dalla Lega: a Chiavari sabato 7 il primo incontro 'autonomo' del generale, controevento a Lavagna

La decisione era nell’aria da giorni, ora è pronta a diventare ufficiale: Roberto Vannacci e la Lega si preparano a dirsi addio. Nel pomeriggio, durante il Consiglio federale del partito, sarà il segretario Matteo Salvini a sancire formalmente la fine del rapporto politico con il generale ed eurodeputato.

Solo poche settimane fa, il 24 gennaio, Vannacci aveva depositato il simbolo di Futuro Nazionale, minimizzando però le voci di una rottura imminente con il Carroccio, dove ricopriva il ruolo di vicesegretario. Le rassicurazioni non sono bastate a spegnere le tensioni interne, culminate nella scelta di prendere una strada autonoma.

Fino all’ultimo, alcuni dirigenti leghisti hanno tentato di ricucire. Il sottosegretario Claudio Durigon aveva ribadito pubblicamente la volontà di trattenere Vannacci nel partito, definendo un suo addio «un favore alla sinistra» e sottolineando come la Lega fosse già la sua “casa naturale”. Parole che, tuttavia, non hanno cambiato l’esito finale: la separazione è ormai considerata inevitabile.

La frattura diventa simbolica proprio nel giorno del Federale, momento chiave per la vita interna del partito, segnando una svolta politica per entrambe le parti.

Intanto, l’agenda pubblica del generale prosegue. Il primo appuntamento dopo la rottura sarà a Chiavari, sabato 7 febbraio alle 17:30, in un incontro organizzato dall’Associazione Conservatori Tigullio presso l’Hotel Stella del Mare. Un evento che cade in un clima tutt’altro che neutro: alla stessa ora, a pochi chilometri di distanza, la Libreria Fieschi di Lavagna ospiterà un’iniziativa dal titolo provocatorio “Usciamo dal Medioevo”, pensata come contro-manifestazione. Il programma alternativo prevede un reading letterario ispirato al libro Il generale al contrario di Saverio Tommasi, accompagnato da un momento conviviale a base di focaccia e vino bianco. Due eventi simultanei, due narrazioni opposte: il segno che il nome di Vannacci continua a dividere.

