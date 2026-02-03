Tunnel subportuale. Bucci: "Lavoriamo all'uscita da via Madre di Dio". Il Pd: "Presenti la proposta di variante"
di Claudio Baffico
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto sul progetto del tunnel subportuale, dopo le critiche mosse dal Pd nel corso di un'assemblea pubblica.
"Tutti sanno che stiamo elaborando l'uscita del tunnel subportuale da via Madre di Dio, senza che ciò vada ad intaccare la sopraelevata. Questa variante non è inserita nel bando perchè al 99% se ne occupa Anspi. Ciò non toglie che si potrà realizzare una volta finito il tunnel. Il progetto l'ho già visto, ed è fatto molto bene, e non implica di andare ad incidere sulla sopraelevata. Non ci saranno neppure costi aggiuntivi perchè è previsto dal contratto".
Non si è fatta attendere la nota del Partito Democratico, che con una nota hanno espresso le loro opinioni in merito.
