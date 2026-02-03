Tunnel subportuale. Bucci: "Lavoriamo all'uscita da via Madre di Dio". Il Pd: "Presenti la proposta di variante"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto sul progetto del tunnel subportuale, dopo le critiche mosse dal Pd nel corso di un'assemblea pubblica.

"Tutti sanno che stiamo elaborando l'uscita del tunnel subportuale da via Madre di Dio, senza che ciò vada ad intaccare la sopraelevata. Questa variante non è inserita nel bando perchè al 99% se ne occupa Anspi. Ciò non toglie che si potrà realizzare una volta finito il tunnel. Il progetto l'ho già visto, ed è fatto molto bene, e non implica di andare ad incidere sulla sopraelevata. Non ci saranno neppure costi aggiuntivi perchè è previsto dal contratto".

Non si è fatta attendere la nota del Partito Democratico, che con una nota hanno espresso le loro opinioni in merito.

"Siamo lieti che, dopo il nostro convegno sul destino della Sopraelevata, il Presidente Bucci abbia annunciato che sta preparando una variante del progetto del tunnel subportuale che consenta di non abbattere la sopraelevata. Però, è la stessa cosa che aveva annunciato a novembre del 2023, quando ancora il progetto del tunnel non era stato approvato. Sono passati 2 anni e 2 mesi e nessuno sa più nulla della variante promessa dal Presidente-Commissario. Mentre l’unico progetto approvato di tunnel subportuale prevede ancora l’abbattimento della sopraelevata per fare spazio alle rampe di collegamento con il tunnel delle Casaccie. Non è più il tempo degli annunci. Autostrade e il Commissario Bucci presentino alla città e agli enti competenti la proposta di variante. E chiariscano soprattutto cosa è finanziato da Autostrade e cosa no. Non vorremmo trovarci con la sorpresa di avere un tunnel subportuale senza svincolo intermedio, la cui eventuale realizzazione magari resta a carico della città".

