Chiavari: attesa per Vannacci. Si contano i membri del movimento "Il Mondo al Contrario"

C’è attesa a Chiavari per la presenza di Roberto Vannacci, prevista per sabato alle 17 all’auditorium di San Francesco, dove i membri liguri del movimento “Il Mondo al contrario” si incontreranno per “contarsi” e discutere iniziative future.

Il movimento, nato “per seguire l’uomo politico” e ispirato al titolo di un libro del generale, conta otto club in Liguria, principalmente nell’Imperiese e nel savonese, con denominazioni come Ultima Legio di Ventimiglia fino alla Conte di Cavour della Spezia.

Al momento, la Lega in Liguria appare stabile. Il deputato Edoardo Rixi ha sottolineato sui social: “Salvini Premier è fatta da militanti e amministratori che non seguono le convenienze del momento ma un progetto, un ideale. Per me la politica è sacrificio, coerenza, determinazione, passione e rispetto per i militanti”.

