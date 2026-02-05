Municipio Medio Ponente, presidente Ceraudo: "Territorio di grande tradizione industriale da preservare, a partire dalla siderurgia"

Il presidente del Municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo apre le porte dell'istituzione a Telenord e richiama l’attenzione sull’importanza di tutelare un territorio segnato da una profonda e storica vocazione industriale. «Un’area di grande tradizione produttiva che va preservata e valorizzata», sottolinea, a partire dalla siderurgia, settore che ha rappresentato per decenni un pilastro economico e occupazionale per il ponente genovese. Secondo il presidente, la sfida è coniugare sviluppo industriale, innovazione e sostenibilità, evitando la dispersione di competenze e professionalità che fanno parte dell’identità del territorio. Un impegno che passa dal dialogo con le istituzioni, le imprese e i lavoratori, per garantire continuità produttiva e prospettive future senza rinunciare alla tutela ambientale e sociale.

