Bucci: " A Rapallo le fibrillazioni si ricomporranno"
di Redazione
16 sec
"Ci sono fibrillazioni ma si ricomporranno, andranno tutti quanti per la giusta strada. Questo è il mio auspicio, ma penso che finirà così". É il commento del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci rispondendo a una domanda sulla situazione politica di Rapallo con la decisione di Forza Italia di uscire dalla maggioranza.
