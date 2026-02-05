Bucci: " A Rapallo le fibrillazioni si ricomporranno"

"Ci sono fibrillazioni ma si ricomporranno, andranno tutti quanti per la giusta strada. Questo è il mio auspicio, ma penso che finirà così". É il commento del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci rispondendo a una domanda sulla situazione politica di Rapallo con la decisione di Forza Italia di uscire dalla maggioranza.

