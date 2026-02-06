Alessio Piana a Radar: “Sostegno alle imprese e attenzione all’ambiente”

Alessio Piana, assessore regionale allo sviluppo economico della Liguria, racconta a Radar il suo percorso politico e le priorità per la regione. Nato a Genova nel 1976 e conservatore della tradizione del dialetto genovese, Piana porta in politica rigore e lucidità, qualità sviluppate durante la formazione alberghiera.

Entrato in politica nei primi anni 2000, ha ricoperto incarichi locali fino alla presidenza del consiglio comunale e, dal 2020, all’elezione in Regione Liguria, dove oggi guida lo sviluppo economico con deleghe che spaziano dall’industria alla Blue Economy, dalla pesca alla caccia sportiva. Piana sottolinea l’importanza di sostenere artigiani, piccole imprese e il commercio locale, valorizzando al contempo i porti e puntando sull’innovazione tecnologica.

Secondo l’assessore, la politica efficace richiede precisione e attesa: “Non vince chi fa di più, ma chi sa colpire al momento giusto”. Fondamentale anche la gestione responsabile dell’ambiente e delle risorse naturali, conciliando sviluppo e sostenibilità.

Fuori dall’impegno istituzionale, Piana ama l’entroterra ligure, la buona cucina e il silenzio della natura, elementi che riflettono il suo approccio al territorio e alla politica: concretezza, rispetto delle regole e attenzione alle comunità locali.

Sul fronte innovazione e ricerca, Piana punta sulla candidatura della Liguria per una Gigafactory e sul ruolo di eccellenze come l’Istituto Italiano di Tecnologia, il CNR e le università regionali, con un occhio alla digitalizzazione dei porti. La regione, afferma, è prima in Italia nell’utilizzo dei fondi comunitari sullo sviluppo economico, un primato frutto del lavoro della squadra regionale.





