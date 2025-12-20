Francesco Tognoni è il nuovo segretario del Partito Democatrico genovese

Federico Tognoni è il nuovo segretario del Partito Democratico genovese. Raccoglie l'eredità di Simone D'Angelo, segretario uscente, che ha visto il partito democratico diventare il primo partito cittadino e appena pochi mesi fa guidare la coalizione progressista a riconquistare Palazzo Tursi appoggiando la candidatura della sindaca Silvia Salis, che è intervenuta all'assemblea per portare i suoi saluti.

A sancirlo, dopo le votazioni dei circoli nelle scorse settimane, l'assemblea del Pd metropolitano che si è tenuta questa mattina alla sala Sivori. Alla presidenza del partito è stata nominata Rita Bruzzone, già assessora comunale al personale, istruzione, formazione e pari opportunità dell'attuale giunta Salis.

"È un momento emozionante - ha raccontato il neo segretario genovese Tognoni -. Raccolgo un testimone importante che è quello che mi passa il mio predecessore Simone D'Angelo e l'obiettivo che noi ci diamo oggi, che si conclude la fase congressuale ed inizia la fase di gestione del partito, è di continuare a far sì che il Partito Democratico a Genova abbia una voce chiara. È un lavoro che è stato fatto in questi anni, è un lavoro che noi vogliamo continuare a fare, tanto più alla luce del fatto che ora amministriamo la città e quindi sentiamo anche la responsabilità di dover dare continuità a tutto quello che abbiamo detto mentre facevamo opposizione e durante la campagna elettorale per il Comune di Genova".

"Riteniamo che dal dare ritorno al lavoro di qualità a Genova passi il futuro della nostra città dal punto di vista demografico, ma anche dello sviluppo". Per Tognoni inoltre il risultato con cui si è chiuso politicamente qualche mese fa il mandato di D'Angelo: "È un dato politico estremamente importante che ha visto la vittoria alle amministrative del Comune di Genova e un risultato straordinario del Partito Democratico al 30%. Così come l'aumento dell'affluenza, in controtendenza rispetto al resto d'Italia".

