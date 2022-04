Sampierdarena, 1500 persone in corteo per dire no ai depositi chimici

di Anna Li Vigni

Il corteo è partito da piazza Barabino alle 17.30 e si è poi fermato in piazza Montano

Il corteo, circa 1500 persone secondo la Questura di Genova, è partito alle 17.30 da piazza Barabino e ha percorso: via Buranello, via Sampierdarena, via Giovanetti, via Molteni, lungomare Canepa, piazza Vittorio Veneto e si è poi fermato in piazza Montano.

Ancora una volta la manifestazione di cittadini, comitati e associazioni che chiedono di non trasferire i depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia.

I manifestanti, per nulla intenzionati a mollare la protesta, chiedono più servizi per il quartiere. Molti gli esponenti della politica locale: Movimento cinque stelle e PD. Presente anche il presidente del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi.