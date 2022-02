Bucci, prima stoccata a Dello Strologo: "Sui depositi chimici improvvisamente ha cambiato idea"

di Edoardo Cozza

Nel corso della trasmissione 'Tiro Incrociato' il sindaco punzecchia l'avversario: "Era a favore, ora è contro: speriamo torni presto di nuovo sui suoi passi"

La campagna elettorale si giocherà anche sul tema dello spostamento dei depositi chimici da Multedo: la soluzione prospettata dal sindaco uscente Marco Bucci, col via libera dell'Autorità Portuale, è quella di portarli nella zona di Sampierdarena, in quel di Ponte Somalia. Sul tema si è invece dichiarato contrario il candidato del centrosinistra, fresco di ufficializzazione, Ariel Dello Strologo che, però, subisce una stilettata da Marco Bucci nel corso della trasmissione di Telenord 'Tiro Incrociato': "Sono ben contento che l'altro candidato sindaco (Dello Strologo, ndr) si sia prodigato per lo spostamento dei depositi in porto a Ponte Somalia: era una scelta fatta di comune accordo con la sua azienda, la Superba. Improvvisamente ha cambiato idea e non è più d'accordo. Magari spiegherà perché, ma ora mi auguro che la cambi di nuovo perché quella è la scelta giusta che abbiamo fatto dopo una lunga indagine durata anni e, peraltro, in linea con quanto dichiarava anche l'ex primo cittadino Marco Doria, che in consiglio comunale aveva parlato proprio del pettine di Sampierdarena come soluzione ideale"