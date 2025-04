Genova, elezioni, Lega: "La sinistra dà lezioni sulle donne, ma poi nei municipi ne candida solo due su nove"

Il gruppo della Lega in consiglio comunale a Genova accusa la sinistra di incoerenza sul tema del genere delle candidature nei municipi. "La sinistra genovese - recita una nota - ci accusa di non avere relatrici donne al convegno “Investimenti, Finanza e Fisco”, previsto il 14 aprile a Palazzo Grimaldi della Meridiana, a Genova, dove interverranno anche il viceministro Edoardo Rixi, il sottosegretario Nicola Freni e il presidente Marco Bucci. Un evento serio, tecnico, dove si parla di sviluppo, numeri e strategie – non di quote rosa da sbandierare a comando. Peccato che proprio loro, i paladini dell’equità, abbiano presentato 9 candidati municipali e solamente 2 siano donne. Uno squilibrio imbarazzante, che nemmeno loro riescono più a giustificare. Ma non temete: dicono che “recupereranno” in giunta. Tradotto: le donne servono solo quando avanzano dei posti. Si indignano se a un convegno non ci sono relatrici, ma poi nei Municipi – che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini – scelgono 7 uomini su 9. Una farsa".

"E che dire della Salis? Campionessa di lancio al martello, ma in politica non tocca palla. È stata messa lì ‘di facciata’, scelta per l’immagine e non per il peso politico da un centrosinistra spaccato e in affanno, solo utile a farsi fotografare con la Schlein. La Lega da sempre seleziona in base al merito e non alle etichette. Le nostre donne - conclude la nota - sono in prima linea ogni giorno: nei Comuni, nelle Regioni, in Parlamento. E non perché qualcuno ce le “deve mettere”, ma perché valgono".

