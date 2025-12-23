Rapallo, Comune approva le graduatorie del "Pacchetto Scuola" 2025/2026: sostegno concreto alle famiglie

Il Comune di Rapallo ha ufficializzato le graduatorie definitive del "Pacchetto Scuola" per l’anno scolastico 2025/2026, confermando l’impegno dell’amministrazione a favore delle famiglie e del diritto allo studio. La misura, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1480 del 21 dicembre, prevede contributi economici per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, destinati a sostenere le spese per libri di testo, strumenti tecnologici e materiali didattici.





"L'istruzione è la base su cui si costruisce il futuro della nostra comunità", dichiara il sindaco Elisabetta Ricci, sottolineando l’aiuto concreto offerto a centinaia di famiglie e l’impegno a garantire pari opportunità a tutti gli studenti. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Mastrangelo, aggiunge: "Il 'Pacchetto Scuola' non è solo un contributo economico, ma un atto di equità sociale. Quest'anno abbiamo lavorato intensamente per intercettare il maggior numero possibile di beneficiari, assicurando trasparenza e velocità nell'assegnazione delle risorse".





La delibera stabilisce l’impegno di spesa necessario per la copertura delle borse di studio, suddivise in base alle fasce ISEE dei richiedenti. Gli uffici comunali procederanno ora alla liquidazione dei contributi ai beneficiari inseriti nelle graduatorie definitive. Per ulteriori dettagli, i cittadini possono consultare l’Albo Pretorio online del Comune o rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione.

