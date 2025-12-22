Bilancio da 7 miliardi, maggioranza: “Segnali concreti”. Pd: “Coperta corta e riforma che preoccupa”

Il bilancio regionale della Liguria, una manovra da oltre 7 miliardi di euro approvata dal Consiglio regionale, accende il confronto politico tra maggioranza e opposizione su sanità, infrastrutture e sviluppo.

Sanità – Per la maggioranza, rappresentata da Federico Bogliolo (Vince Liguria – Noi Moderati), il dato più significativo della solidità del bilancio è l’investimento sanitario: oltre 4 miliardi di euro complessivi. «3,3 miliardi arrivano dal Fondo sanitario nazionale, a cui si aggiungono 140 milioni regionali e 81 milioni di fondo di riserva», ha spiegato, citando anche l’accordo nazionale che prevede aumenti fino a 750 euro mensili per il personale dell’emergenza. «Sono segnali concreti dell’attenzione della Regione».

Dialogo istituzionale – Bogliolo ha inoltre sottolineato il confronto con l’opposizione che ha portato all’accoglimento di alcuni emendamenti, tra cui un fondo da 400 mila euro per il trasporto scolastico nei piccoli comuni. «Un segnale di attenzione ai territori, al di là delle appartenenze politiche».

Critiche dell’opposizione – Di segno opposto la lettura del capogruppo Pd Armando Sanna. «Siamo di fronte a una sanità in difficoltà, con liste d’attesa in aumento, carenza di personale e un disavanzo che rischia di superare i 250 milioni», ha affermato. Secondo Sanna, la riforma sanitaria in avvio a gennaio «crea forti preoccupazioni sugli equilibri di bilancio».

Trasporti e infrastrutture – Sul fronte mobilità, la maggioranza rivendica i 355 milioni destinati al settore e l’accordo con Lombardia e Rfi per portare a 30 i treni regionali giornalieri tra Genova e Milano. L’opposizione, però, parla di isolamento della Liguria, citando criticità sulle linee ferroviarie, sull’aeroporto e sui grandi cantieri ancora incompiuti.

Visione di sviluppo – Per Sanna manca «una visione chiara di crescita regionale», mentre i dati su Pil e attrattività economica restano, a suo avviso, preoccupanti. Un bilancio che divide profondamente su risultati e prospettive future della Liguria.

