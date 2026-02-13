Anche il M5S aderisce al presidio contro "Remigrazione"
di R.C.
"Dalle forze di destra e da chi le sostiene, ennesimo tentativo di stravolgere i principi fondanti della nostra Costituzione: la proposta di legge "Remigrazione" tanto cara agli amici del Governo Meloni è intrisa di contenuti razzisti, xenofobi e discriminatori. Come M5S la respingiamo senza se e senza ma. E dunque sosteniamo convintamente il presidio indetto per oggi da Anpi Genova e Cgil che si terrà in Largo Pertini a Genova alle ore 17: noi ci saremo con i nostri consiglieri e parlamentari, a cominciare dal capogruppo alla Camera dei deputati Riccardo Ricciardi". Così, i pentastellati liguri annunciando il sostegno al presidio di oggi pomeriggio.
