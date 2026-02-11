Rapallo, giunta Ricci va avanti, raggiunto accordo tra forze centrodestra ligure

Lo scrivono in una nota i coordinatori regionali Matteo Rosso (Fdi) , Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Fi), Ilaria Cavo (Noi Moderati).
"La volontà di mediazione e di continuità tanto da parte di Forza Italia quanto della sindaca Elisabetta Ricci - prosegue la nota - ha portato a una sintesi in grado di corrispondere alle esigenze espresse da Forza Italia, che avrà un ruolo rafforzato, quanto della sindaca e dei suoi consiglieri impegnati a continuare a dare risposte alla città in un rinnovato clima di collaborazione e unità. A Elisabetta Ricci e alla sua giunta va un rinnovato sostegno nel ringraziarla, unitamente a Carlo Bagnasco, per la disponibilità di queste ore a chiudere la crisi e proseguire con nuovo slancio e costruttività".
di c.b.
Rosso, Rixi, Bagnasco e Cavo chiudono la crisi
