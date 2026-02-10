Salis: "Il governo ha definanziato altre opere per Genova". Nel mirino la tratta metropolitana Canepari - Rivarolo

A lanciare l'allarme la sindaca Silvia Salis rispondendo in consiglio comunale a un'interrogazione del consigliere del M5s Marco Mesmaeker.

"Stiamo parlando di opere definanziate dal governo Meloni", insiste Salis.

Sulla metropolitana la sindaca spiega che "il progetto è in fase di conferenza dei servizi, si dovrebbe concludere in primavera, ma la realizzazione della nuova tratta entra in conflitto con l'ultimo miglio del Terzo Valico".

"Nel 2021, con un'intesa tra ministero dei Trasporti, Rfi e Comune di Genova, c'era stata la disponibilità di un finanziamento di 50 milioni per far convivere le due infrastrutture - ricorda -. Il 9 gennaio il ministero ha comunicato la cessazione dello steering committee perché non ha trovato i fondi. Il rischio è che avremo il via libera per la prosecuzione della metropolitana, ma non avremo lo spazio per realizzarla".

Il ministero, durante gli incontri nei mesi passati, ha esortato il Comune ad andare avanti con l'iter, ma ha pure escluso "impegni automatici di copertura". Tra le tre opere elencate dalla sindaca c'è il moving walkway per collegare l'aeroporto di Genova alla ferrovia, al centro di una polemica diretta con il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L'aumento dei costi ha portato il Mit a una retromarcia sul progetto anche se l'ultima indicazione dell'esponente leghista del governo è che l'opera si potrà fare a un prezzo inferiore e che a farsene carico potrà essere Rfi. In dubbio pure la funicolare per gli Erzelli, "Rixi sostiene che non c'è alcun progetto depositato, invece dagli uffici ci dicono che, ad aprile, è partita un'istanza di finanziamento per 118 milioni", riferisce Salis. "Tre definanziamenti che ci preoccupano molto per lo sviluppo infrastrutturale ed economico della città - conclude la sindaca - ma siamo disponibili a qualunque interlocuzione che possa rimettere in gioco i finanziamenti e la possibilità di realizzare le opere".