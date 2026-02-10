Rapallo, il 23 febbraio il Consiglio voterà la sfiducia alla sindaca Ricci
di Carlotta Nicoletti
Documento sfiducia presentato da alcuni consiglieri di opposizione insieme a esponenti di Forza Italia
La mozione di sfiducia alla sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci sarà discussa e votata lunedì 23 febbraio 2026. La data è stata ufficialmente fissata dal presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, che ha convocato la seduta plenaria chiamata a decidere il futuro dell’amministrazione cittadina.
Convocazione – La decisione di calendarizzare la mozione arriva, spiega Campodonico, dopo una valutazione attenta delle ricadute istituzionali e politiche di questo passaggio.
Mozione – Il documento di sfiducia è stato presentato da alcuni consiglieri di opposizione insieme a esponenti di Forza Italia, partito che oggi fa parte della maggioranza. Un elemento che rende il quadro politico particolarmente instabile e che apre a scenari di possibile caduta anticipata dell’amministrazione guidata da Ricci.
Retroscena politici – A muovere i fili dell’operazione sarebbe l’ex sindaco e coordinatore di Forza Italia Carlo Bagnasco, che avrebbe lavorato in raccordo con la minoranza. Si parla però ancora di un tentativo di tenere in piedi la giunta, resta ancora aperta dunque la partita.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Bucci: "I finanziamenti ci sono sempre stati, bisogna fare i progetti e andarli a cercare"
11/02/2026
di Claudio Baffico
Crisi politica di Rapallo, Bagnasco: "Tasso è il nodo principale del problema". Bertani: "Serve voltare pagina”
10/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova: furti nei negozi del centro, Comune convoca commercianti e prefettura
10/02/2026
di Redazione
Genova, dormitori cittadini. Mascia incalza la Giunta: “Sicurezza e dignità non possono mancare”. Lodi: "Accuse velate gravi"
10/02/2026
di Carlotta Nicoletti