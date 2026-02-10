Rapallo, il 23 febbraio il Consiglio voterà la sfiducia alla sindaca Ricci



La mozione di sfiducia alla sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci sarà discussa e votata lunedì 23 febbraio 2026. La data è stata ufficialmente fissata dal presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, che ha convocato la seduta plenaria chiamata a decidere il futuro dell’amministrazione cittadina.

Convocazione – La decisione di calendarizzare la mozione arriva, spiega Campodonico, dopo una valutazione attenta delle ricadute istituzionali e politiche di questo passaggio.

Mozione – Il documento di sfiducia è stato presentato da alcuni consiglieri di opposizione insieme a esponenti di Forza Italia, partito che oggi fa parte della maggioranza. Un elemento che rende il quadro politico particolarmente instabile e che apre a scenari di possibile caduta anticipata dell’amministrazione guidata da Ricci.

Retroscena politici – A muovere i fili dell’operazione sarebbe l’ex sindaco e coordinatore di Forza Italia Carlo Bagnasco, che avrebbe lavorato in raccordo con la minoranza. Si parla però ancora di un tentativo di tenere in piedi la giunta, resta ancora aperta dunque la partita.

