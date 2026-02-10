Genova, dormitori cittadini. Mascia incalza la Giunta: “Sicurezza e dignità non possono mancare”

La denuncia di un ex ospite di una struttura di accoglienza riaccende il dibattito sulle condizioni dei dormitori cittadini. Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata alla Giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis per chiedere conto di gestione, tempi di accesso e standard di sicurezza delle strutture notturne e diurne dedicate alle persone senza fissa dimora.

L’iniziativa – L’atto nasce dalle dichiarazioni di Bruno Melis, ex ospite di Casa Raphael, che sui giornali ha raccontato una situazione di forte disagio. “Per assicurarti un posto letto c’è da fare la fila ore prima”, ha riferito, descrivendo episodi di furti, degrado e assenza di controlli all’interno dei dormitori.

Le criticità – Mascia richiama in particolare le condizioni denunciate da Melis: “Non c’è pace, non puoi lasciare nulla incustodito, c’è chi urina ai piedi dei letti, chi si droga o schiamazza ubriaco. Non c’è privacy e vivi nell’ansia”. Un quadro che, secondo il consigliere azzurro, rappresenta “un grave segnale di allarme che non può essere ignorato”.

La richiesta – Per Forza Italia il problema non è solo quantitativo. “Più che nuovi posti letto – sottolinea Mascia – qui si reclamano standard minimi di accoglienza: sicurezza, controllo, rispetto della dignità personale”. Da qui la richiesta di un sopralluogo urgente della commissione consiliare competente nei dormitori cittadini.

Il messaggio politico – Mascia accoglie positivamente le parole della sindaca Salis sulla necessità di legare giustizia sociale e sicurezza. “Non c’è accoglienza senza dignità e non c’è giustizia sociale senza sicurezza”, ribadisce, chiarendo che il presidio e i controlli devono essere garantiti dalle istituzioni e non scaricati sul volontariato.

Le prospettive – Se le criticità venissero confermate, conclude Mascia, “non possiamo permetterci di chiudere gli occhi proprio nei luoghi destinati ad accogliere le persone più fragili”, evitando che la strada venga percepita come un’alternativa meno rischiosa dei dormitori.

