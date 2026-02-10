Genova: furti nei negozi del centro, Comune convoca commercianti e prefettura

Dopo i ripetuti furti nei negozi del centro di Genova, in particolare in via Ceccardi e nelle aree limitrofe, la giunta Salis annuncia un incontro a breve con i commercianti, alla presenza dell’assessore al Commercio Tiziana Beghin e dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Arianna Viscogliosi. Quest’ultima ha inoltre richiesto alla Prefettura di inserire il tema dei furti e del degrado urbano all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

La questione è stata discussa in consiglio comunale in seguito a tre interrogazioni presentate da consiglieri di maggioranza e opposizione, dopo episodi di cronaca che hanno incluso una rapina con ingenti danni a una profumeria e altri furti ravvicinati. Dall’aula sono emerse forti preoccupazioni: Fratelli d’Italia e Lega chiedono una strategia chiara e accusano la giunta di scaricare le responsabilità, mentre il Partito Democratico sottolinea la necessità di un intervento strutturale che affronti anche le cause sociali e urbanistiche del fenomeno.

L’assessore Viscogliosi ha assicurato un presidio costante dell’area con pattuglie, agenti in borghese e motociclisti, finalizzati sia all’intervento sia alla dissuasione della microcriminalità, annunciando anche una commissione consiliare dedicata al tema e ricordando che la polizia locale ha già individuato i responsabili di diversi episodi, compresa l’ultima rapina.

